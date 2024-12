Notre Dame: La silla vacía de España pone en evidencia el sectarismo y la estupidez de Sánchez y sus ministros

En un gesto que ha dejado perplejos a muchos observadores internacionales y ha generado una ola de críticas internas, España brilló por su ausencia en la ceremonia de reapertura de la catedral de Notre Dame en París este 7 de diciembre de 2024.

El evento, que marcó el final de cinco años de restauración tras el devastador incendio de 2019, reunió a líderes de todo el mundo, convirtiendo la ausencia española en un elefante en la habitación diplomático.

La lista de asistentes leía como un quién es quién de la política mundial.

Donald Trump, recién electo presidente de Estados Unidos, hizo de este su primer viaje internacional post-elección.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski tomó un respiro de la guerra en curso para estar presente.

Incluso Elon Musk, el multimillonario tecnológico, encontró tiempo en su apretada agenda para hacer acto de presencia.

Sin embargo, ni el Rey Felipe VI, ni el presidente Pedro Sánchez, ni siquiera el ministro de Cultura Ernest Urtasun, aparecieron por alli.

El monarca español, porque necesitaba el visto bueno de La Moncloa y no lo recibió.

Los otros dos no consideraron oportuno representar a España en este evento de resonancia global, por puro sectarismo y estupidez.

La decisión ha levantado ampollas en el panorama europeo y en el ya de por si crispado político español.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no tardó en expresar su «enorme decepción y pena» por la ausencia española.

En un tuit que rápidamente se volvió viral, Ayuso acusa al Gobierno Sánchez de «aislar a nuestro país» y de negarse a «reconocer la verdad: las raíces cristianas de Europa».

