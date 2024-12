¡Sánchez se vuelve loco y convierte a España en un Estado fallido!

Este 12 de diciembre José Luis Ábalos declara de forma voluntaria en el Tribunal Supremo. ¿Tirará de la manta?

Esperen, porque el lunes declara de nuevo Víctor de Aldama, y ya sabemos que este sí tira de la manta. ¿Quieren más? El martes declara Koldo García.

No me digan que quieren más. El miércoles día 18 declara Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. No pensaron que esto podía pasar en un país que se precie, una primera dama imputada por cinco delitos.

Y de todo esto, lo que queda por salir. De modo que es cierta medida es comprensible que Pedro Sánchez esté loco perdido y ejecutando las cosas nefastamente. Como no asistir al funeral de Estado por las víctimas de la Dana y como tantas otras cosas desde hace unas semanas.

Lo analizamos todo en ‘La Retaguardia’ con Eduardo García Serrano y Gisela Turazzini.