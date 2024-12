Un combatiente del Isis en Siria avisa a Sánchez: volverán a atacar a España

El programa número 3 de Geopolítica con Jasiel Paris, el programa de Periodista Digital centrado en conflictos y relaciones internacionales, se centra en esta delicada semana de diciembre, y como no podía ser de otra manera, en Siria.

Contamos con Álvaro Fernández, combatiente en Siria, y con Carlos Paz, analista de Oriente Medio, además de la intervención del político Alejo Vidal-Quadras.

Arrancamos con el testimonio del veterano que combatió al Estado Islámico en Siria:

«En 2015 cuando estuve yo el Estado Islámico había pegado un subidón increíble y era algo que había que tener en cuenta. Yo tuve la oportunidad de participar en el conflicto directamente en el frente y consideré que esta lucha era Mundial, no solo algo que tuviera que quedarse en Siria». «Vemos cómo diversas filiales de Al Qaeda trabajan en distintas partes del mundo, lo de Siria ahora es otra facción con otro propósito.

Carlos Paz explica que «estamos hablando de Al Qaeda directamente» y asegura que El Estado Islámico nace por el apoyo Occidental, de la misma manera que todos estos grupos. «Su eclosión es imposible sin la ayuda de todo orden de Occidente». Para el analista no hay otra forma de analizar la cuestión.

E insiste:

«Estos grupos -salvo los Talibán- sí quieren exportar su mensaje y no creen en las fronteras. El nuevo gobierno sirio quiere expandirse más allá. Una consecuencia inmediata y es lo que nos atañe directamente es que Siria va a ser un enorme campo de yihadistas, y van a ser entrenados no para defender sus fronteras, que ya no existen, sino para exportarlos».

Vidal-Quadras: «Lo de Siria es un golpe a Irán»