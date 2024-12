Ana Iris Simón: «A Pedro Sánchez le diría lo mismo una y otra vez, y seguramente al PP y por los restos»

En el marco del programa ‘Los Cancelados’ asoma una sección de nombre ‘El Sitio de mi recreo’ en el que protagonistas nos explican, mientras los visitamos, sus sitios predilectos. Acompañados estas calles, fachadas, iglesias, fuentes, hablamos de la vida y la política, en esta ocasión con una periodista y escritora de bandera, Ana Iris Simón, facha para los rojos, roja para los fachas.

Ana Iris elige Malasaña, el barrio en el que vivió, y por sus calles hablamos, cómo no, inevitablemente, de Pedro Sánchez. Hace algunos años, cuando esta joven periodista no llegaba a la treintena, le tocó hacer un discurso en la Moncloa que por entonces adquirió bastante recorrido. Le preguntamos lo inevitable:

Si volvieses a tener a Pedro Sánchez delante como lo tuviste en aquella intervención, ¿le dirías lo mismo o cambiarías algo?

Y la respuesta fue de lo más certera aunque seguramente Ana Iris Simón tendría muchas más cosas que decirle a un presidente absolutamente más cercado por las corruptelas y por la Justicia que entonces:

«Le diría exactamente lo mismo porque no ha hecho nada al respecto y habría que repetírselo. Y sospecho que habrá que decírselo y repetírselo al PSOE y seguramente también al PP por los restos. En ese momento en el que me invitaron en Moncloa a aquel evento era de la España rural… Y era como bueno señor, para qué queremos wifi si no tenemos casa donde instalarlo o parques si no podemos tener hijos. Y yo creo que a este turnismo de PP y PSOE es lo que hay que decirles».