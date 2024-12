¡Desvelamos los secretos de la cena de los «pichones»!

Llegó la Nochebuena y lo que no podemos decir, desde luego, es que Pedro Sánchez y Begoña Gómez, ‘los pichones’, no se vayan a comer el turrón en Moncloa, pero lo que sí parece seguro es que no les va a poder endulzar la dantesca situación que tienen ahora mismo.

La mujer del Presidente, o ‘presidenta’ para algunos socialistas, tiene cinco delitos imputados y el año 2025 se le puede hacer absolutamente infernal. A él, ya sabemos que todo lo que le rodea le da más o menos lo mismo mientras pueda seguir una noche más en la Moncloa. Así que su juego, un año más, irá en esos términos. Se come las uvas viendo a Broncano desde su colchón, y ya le dan lo mismo los Aldama, Koldo, Ábalos y lo que canten todos juntos.

En ‘La Retaguardia’ hacemos una visualización de cómo van a ser estas complejas fechas en casa de los Sánchez-Gómez y cómo verán esta noche el discurso del rey Felipe VI, aquel que tan mal dejó al presidente aguantando el barro de Paiporta mientras el socialista huía como buena rata.

Con Coto Matamoros y Carlos García, vicesecretario del PP en el País Vasco.