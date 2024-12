Alfonso Rojo: “El socialista Sánchez inicia campaña contra el Rey Felipe VI”

Ayer les decía que una de las preguntas que me hace la gente, con la que me cruzo en la calle y en lugar de maldecirme me da una palmada en el hombro, es ‘cuánto vamos a tardar en echar a Sánchez de La Moncloa’.

Otra, que también suelo plantear a los invitados al plató de Periodista Digital, es ‘de qué es capaz el marido de Begoña para seguir atornillado al sillón’.

A lo primero, visto como se está poniendo el panorama judicial y las pruebas de corrupción que afloran cada día, la respuesta es que este régimen abyecto se desmorona antes del próximo verano.

A lo segundo, en mi opinión y en la de casi todos los que saben de que va esto, es que el amo del PSOE es capaz de cualquier cosa.

Y en el abanico yo incluiría ya una campaña contra Felipe VI culminada con un referéndum sobre Monarquía o República.

El tipo, que va a ser protagonista en 2025 de 100 actos conmemorando la muerte en la cama de Franco hace 50 años, ha decidido convertir a la Corona en un enemigo a batir. A ver si pilla votos.

Anda el paisano que echa las muelas desde el ridículo de Paiporta, donde salió corriendo como un conejo cuando los iracundos vecinos empezaron a lanzas pellas de barro.

No soporta que el Rey le diera una lección de gallardía, aguantando a pie firme.

Al socialista que salió por patas se le indigesta que Felipe y Letizia reciban el cariño de las víctimas de la DANA.

Lo mismo ocurre con sus sicarios, como dejó patente este domingo la alcaldesa socialista de Catarroja, que puso histérica al descubrir que los Reyes de España visitaban la localidad sin su permiso o el de la Delegación del Gobierno y que para colmo, eran recibidos por los vecinos con ‘vivas‘ y que encima los invitaran al aperitivo.

Indignó sobremanera a la tal Lorena Silvent que Felipe, Letizia, Sofía y Leonor no arribaran en helicóptero y que tampoco usaran un Falcón para llegar desde Madrid.

Y que viajaran en tren sin llevar al lado, chupando cámara, al plasta de Sánchez.

El caso es que en, cuanto vio cerca un micrófono, la del PSOE puso los brazos en jarras y con cara de acelga soltó la memez del mes: «mientras la gente trabaja, ellos se toman un refresco».

Como dice mi amigo Alfonso Ussía: «Ladran majestad, luego cabalgamos… pero ándese con cuidado».