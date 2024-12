Sánchez intenta tapar su corrupción y salvarse atacando al Rey y a la monarquía

Ya ha mostrado su nueva estrategia.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, está a la desesperada porque se encuentra cercado por la corrupción que enfanga a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

En esta huida hacia adelante, el líder del PSOE está dispuesto a todo para seguir en La Moncloa por eso ya abrió la puerta a reunirse con el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, y con Oriol Junqueras, para volver a asegurar su apoyo en el Parlamento. Pero no es la única acción que hará Sánchez para mantenerse en la poltrona.

El socialista seguirá reviviendo el guerracivilismo y en este ánimo belicoso, impulsará más acciones en este tono, como son los ataques a la corona. La última muestra de esto ha sido la visita, de carácter privado, de los reyes a Catarroja, una de las zonas más afectadas por la DANA.

En esta línea, la alcaldesa de la localidad, Lorena Silvent (PSOE) se ha mostrada “indignada” por la presencia de la familia real en la zona y porque no le avisaron del recorrido aunque no había motivo para hacerlo ya que la visita a la zona no estaba dentro del marco oficial.

Quizá lo que más le moleste a los socialista fue el calor con el que los valencianos han recibido a los reyes, en contraste con Sánchez y otros socialistas que no se atreven a ir por la calle por el miedo a los reproches de los españoles por sus atropellos y malos manejos.

Así, los socialistas inician la estrategia de los ataques frontales a la monarquía como parte de la estrategia para desviar la atención de las tramas de corrupción de los hidrocarburos, del caso Koldo, del caso Begoña, del hermanísimo y del fiscal general imputado, Álvaro García Ortiz, y que deberían ser suficientes para que ya hubiese dimitido.

Este y otros asuntos de actualidad son tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este martes, 24 de diciembre, junto a Eurico Campano, Bertrand Ndongo y Juan Velarde.