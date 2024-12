¿Tiene 3 minutos? Vea el fulminante repaso de Almeida a Rita Maestre: «Su carrera política ha concluido»

Colosal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fulminó en menos que canta un gallo a la líder de Más Madrid.

Rita Maestre, a falta de asuntos que llevar al pleno, se puso a filosofar sobre el estado de la universidad pública, algo que excede de las competencias del Ayuntamiento capitalino.

Así que el primer edil cogió a la política populista y le dio un repaso del que, seguramente, aún a estas horas está recuperándose.

Señora Maestre, ha venido aquí a hablar sobre una cuestión sobre la que este Ayuntamiento no tiene ninguna competencia, ni sobre las universidades públicas ni sobre las universidades privadas. Quizá es porque quizá usted le está haciendo la competencia a Manuela Bergerot a ver si es capaz de irse usted a la Asamblea de Madrid porque su ciclo político en el Ayuntamiento de Madrid está concluido. No solo en el ayuntamiento, a mi juicio, usted desde que ha encubierto a Iñigo Errejón su carrera política está terminada.

El alcalde le rogó que trajese al pleno asuntos que sean de competencia municipal. Pero aprovechando que Maestre llevó el tema de la universidad, Almeida le recordó varias obviedades:

Pero le rogaría que por respeto a los madrileños trajera aquí cuestiones que son de la competencia de la ciudad de Madrid y no hiciera discursos que no son de la competencia. Permítame que le diga, usted defiende la universidad pública. Ha dicho que es una exalumna orgullosa de la universidad pública. Vamos a analizar la coherencia política y personal de la señora Maestre, su paso por la universidad pública. Usted ha dicho que defendió con pasión sus ideas y que debatía en libertad. ¿Por qué hizo un escrache a Rosa Díez cuando fue a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense? ¿Defender la libertad es hacer un escrache a Rosa Díez, señora Maestre? Dígame, ¿por qué le hizo un escrache a Rosa Díez?

Segundo, no nos habla de su expediente académico. No parece que fuera especialmente brillante. Pero lo que sí sabemos es las prácticas que hizo como reportera en el programa de ‘La Tuerka’, que dirigía Pablo Iglesias. Y en una conexión en directo que hizo, en primer lugar dijo saludos desde el Soviet, una declaración de libertad en la universidad, hacer referencia al Soviet. Pero es que en segundo lugar dijo a Pablo Iglesias, tus miradas lujuriosas, Pablo. ¿Y qué le contestó Pablo Iglesias? Para miradas lujuriosas, las tuyas, Rita. Esa es la universidad pública que quiere Rita Maestre. Esa la universidad pública en la que usted cree, en la que todo versa sobre las miradas lujuriosas. Eso sí, luego de lo de Íñigo Errejón no se enteró de nada de nada. Miradas lujuriosas las de Pablo Iglesias.