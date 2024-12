Almeida se pitorrea de la denuncia que pretende ponerle el PSOE: «Con que Santos Cerdán no me pida 15.000 euros…»

Tiene bemoles el asunto.

Cuando el PSOE está afrontando su semana fantástica con las declaraciones judiciales de Víctor de Aldama, Koldo García, Begoña Gómez y Cristina Álvarez, asesora de la mujer de Pedro Sánchez, ahora en Ferraz se ponen exquisitos.

La formación de la rosa amenaza con emprender acciones judiciales contra todo aquel que esparza mentiras sobre personas honradas y el propio partido.

De hecho, se anuncia que se interpondrá una denuncia contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El regidor capitalino, en una entrevista en laSexta, apuntó a la ‘suerte’ que habían tenido ciertos dirigentes del PSOE:

Desde el PSOE, acusaron a Almeida da lanzar injurias y calumnias y de realizar afirmaciones falsas. Por eso aseguraron que llevarán ante los tribunales a todos aquellos que continúen esparciendo bulos y mentiras sobre personas honradas y el PSOE.

Con que Santos Cerdán no me pida 15.000 euros, me vale. https://t.co/nsZNXpPMa9

— José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 16, 2024