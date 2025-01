Nouna Lozano (HazteOir) da esperanzas y motivos a Alfonso Rojo: «Sánchez no pasa de primavera»

Nouna Lozano (1988, Palma de Mallorca) se define a sí misma como «una superviviente». No ha tenido una vida fácil, empezando por su infancia, víctima de abuso sexual y maltrato, que después le hizo caer en el mundo de las adicciones. Pero eso solo le ha servido para aprender y ser la persona que es hoy y que se sienta en el marco de ‘Tiempo de hablar’ con Alfonso Rojo para una charla larga y sosegada sobre cómo está España.

«España está mal y tenemos que asumirlo», anticipa rápidamente la abogada y portavoz de la organización HazteOir. Y en Periodista Digital tratamos de, una vez conseguido el diagnóstico, intentar aportar las soluciones para la cura:

«Si algo es malo para el PSOE es bueno para España. Por eso vamos contra ellos, y por lo demás, defendemos la vida, la familia y la infancia. El PSOE es el mayor problema de España en este momento; la amnistía a los independentistas, el blanqueo del terrorismo, van contra la nación española como concepto y no debemos permitírselo. Los problemas más inmediatos son Sánchez y el PSOE. El PSOE es relato, cuento, son capaces de decir que son democráticos y patrióticos».

«Pedro Sánchez es un cobarde incapaz de quedarse un minuto dando la cara ante las víctimas de la DANA, es un cobarde que cuando hay votaciones clave no se atreve a ir al Congreso, es un cobarde que cuando pudo testificar no lo hizo. Es incapaz de dar la cara porque no tiene palabra».