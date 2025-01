Lo que el rey Baltasar va a llevar a Moncloa, el aquelarre cateto de las campanadas y lo que realmente sí nos ofende: «¡Malnacidos!»

Una edición de ‘El Pentagrama’ tremendamente especial la de este 3 de diciembre de 2025, la primera del año. Y con una visita inesperada y tremenda: el mismísimo rey Baltasar.

Con este chiste inicial no podemos sino preguntar sobre qué van a llevar S.M. Los Reyes Magos de Oriente a la Moncloa este año. El representante en la mesa responde, no sin guasa, que lo único que han pedido en esa casa es «que mamá no vaya a la cárcel». No saben si lo podrán cumplir, claro.

De la mano del propio Bertrand Ndongo, Rebeca Crespo, Alfonso Rojo, Josué Cárdenas y como invitado especial el abogado Juan Manuel Cepeda.

Abordamos además la catetada infame de las campanadas, desde el vestido de dudoso gusto de Cristina Pedroche hasta lo obsceno en todos los sentidos de Broncano y la ya famosa Lalachus en RTVE.

Y de paso le mandamos un mensaje severo al presidente de RTVE, José Pablo López, que además de malo es un bocazas de cuidado. Alfonso Rojo apunta con tino y le dispara un sonoro bofetón: «Si quiere arriesgarse y atreverse a algo, cuando acabe el 24 Horas, que ponga unas imégenes de Mahoma…» Spoiler: no se atreverán.

El letrado Cepeda explica con detalle al Gobierno de progres que lo de la estampita por mucho que lo intenten no nos ofende, lo que sí nos ofende es que el Estado no responda por la gente con necesidad, como es el caso de las pobres familias de las zonas afectadas por la DANA, que por su inutilidad no han recibido ni un euro de lo prometido. «¡Malnacidos!»