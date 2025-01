Los vídeos en el Supremo de Ábalos, Aldama y Koldo empujan a Sánchez al banquillo

El nudo de la soga en el cuello de Pedro Sánchez se aprieta cada vez más.

La corrupción que cerca al Ejecutivo, el partido y el círculo íntimo del presidente de Gobierno sigue generando escándalos diarios. El último ha sido las declaraciones en el Tribunal Supremo de las tres figuras principales de la trama corrupción socialista conocida como el caso Koldo: el exministro y ex mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y el comisionista Víctor de Aldama.

Los vídeos son contundentes y conforman la triple foto que más pánico genera en Moncloa: los acusados cantando la traviata para salvarse. Por supuesto, lo que más alergia produce en el Ejecutivo sanchista es que el conseguidor siga cantando como si no hubiera un mañana.

En su declaración ante el juez Leopoldo Puente, el empresario zamorano aseveró haber entregado 175.000 euros a Ábalos en su despacho en el Ministerio de Transportes.

En el caso de Koldo García, el magistrado Puente quiso saber a qué respondía que hubiese abonado el exasesor de Ábalos las mensualidades correspondientes al alquiler del piso que disfrutaba la ‘amiga especial’ del hombre todopodero de Ferraz. Un tema que más allá del morbo reflejaría la existencia de un flujo de dinero que no corresponde a las vías legales. La respuesta de Koldo es rocambolesca como poco: “No tengo una explicación correcta. Yo me llevaba bien con ella y era su amigo”.

La que menos canas ha sacado en Moncloa ha sido la de Ábalos que ha explicado su repentino cese del Gobierno como una decisión personal. Sin embargo ha dejado una frase que puede tomarse como autoinculpatoria porque ha dicho que fue producto de “una pérdida de confianza” hacia él por parte de Sánchez.

“A nivel privado no me dio ninguna el día que me citó el presidente en Moncloa para decirme que, tras un largo viaje juntos, este viaje había concluido. El cese fue una pérdida de confianza. Y en ese sentido, y en la medida en que el secretario general del partido era también el presidente del Gobierno, entendía que no era posible seguir desarrollando con normalidad esas tareas, por lo tanto, entiendo que me convertía en un obstáculo y decidí a la semana dirigirle una carta de dimisión”.

