¡Pincha el timo de la estampita Lalachus! Los vídeos de Koldo, Ábalos y Aldama en el Supremo ponen a Sánchez contra las cuerdas

Al Gobierno Sánchez le duró el efecto Lalachus lo que dos piedras de hielo en un whisky on the rocks.

La jornada del 2 de enero de 2025, a última hora de la tarde, comenzaron a aparecer por los diferentes medios de comunicación los vídeos de las declaraciones de José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García en el Tribunal Supremo.

Aunque más o menos se conocía una buena parte de lo sucedido en esas comparecencias, el hecho de que salgan ahora las imágenes de alguien tan poderoso en el Ejecutivo y en el PSOE como el exministro de Transportes pone en una situación francamente complicada al inquilino de La Moncloa.

Por supuesto, lo que más alergia produce en el Ejcutivo sanchista es que el conseguidor siga cantando como si no hubiera un mañana.

En su declaración ante el juez Leopoldo Puente, el empresario zamorano no tuvo empacho alguno a la hora de detallar dónde y cuándo se le dio dinero a José Luis Ábalos:

En el caso de Koldo García, el magistrado Puente quiso saber a qué respondía que hubiese abonado el exasesor de Ábalos las mensualidades correspondientes al alquiler del piso que disfrutaba la ‘amiga especial’ del hombre todopodero de Ferraz:

El encargado de proteger al entonces titular de Transportes fue, cuando menos, extraña:

No tengo una explicación correcta. Yo me llevaba bien con ella y era su amigo.

Por su parte, Ábalos, seguramente fruto de algún tipo de acuerdo para no dañar más al entorno de Sánchez, pintó ante el juez Puente que su salida del Gobierno fue fruto de una decisión personal, la de presentarle al presidente su dimisión:

A nivel privado no me dio ninguna el día que me citó el presidente en Moncloa para decirme que, tras un largo viaje juntos, este viaje había concluido. El cese fue una pérdida de confianza. Y en ese sentido, y en la medida en que el secretario general del partido era también el presidente del Gobierno, entendía que no era posible seguir desarrollando con normalidad esas tareas, por lo tanto, entiendo que me convertía en un obstáculo y decidí a la semana dirigirle una carta de dimisión.