Bestial rapapolvo de ‘Sherpa’ a Pedro Sánchez: «Es un enfermo mental, tóxico, contamina allá donde va»

El programa ‘Los Cancelados’ de Periodista Digital llega en este final de 2024 a sus cien programas y es una cifra tremenda.

El periodista Josué Cárdenas, en cada uno de los episodios, entrevista a un invitado distinto que por unos motivos u otros se ha visto envuelto en una suerte de ‘cancelación’ por buena parte de la sociedad, siempre además coincidiendo desde uno de sus espectros, el de la izquierda censora.

Vivimos una auténtica y deleznable cultura de la cancelación que se ha llevado por delante a muchísimas personas y con otras, al menos, lo ha intentado. Tenemos cien personajes con historias tremendas, y en estas recopilaciones intentamos que nada caiga en el olvido.

En este caso rescatamos un corte del arranque de la nueva temporada, allá por septiembre de 2024, con José Luis Campuzano ‘Sherpa’, mítico cantante de Barón Rojo, que rápidamente se reconoce como invitado de este espacio:

«Me siento apartado, exiliado, desterrado, pero agradezco que me hayan cancelado porque no me atrevía a hacerlo yo, pero estaba harto de este mundillo del rock español, tan trufado de comunistas y gente así que no aguantaba más».