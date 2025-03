Beatriz Talegón, contundente contra el acoso sufrido por Bertrand Ndongo y Vito Quiles en el Congreso: «¡Es bullying!»

Saltó como una felina ante el último bochorno vivido en el Congreso.

O, mejor dicho, dos. Porque no solo fue el señalamiento de periodistas como Bertrand Ndongo por parte de otros periodistas, sino que también otros compañeros de profesión aplaudieron a diputadas de Podemos y Sumar cuando dejaron sin responder a una pregunta de Vito Quiles sobre el 8-M y los casos de podemitas y asociados implicados en casos de acoso sexual.

Beatriz Talegón, en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro), dejó bien clara su postura contraria a estas escenas:

Esgrimió el principio constitucional que debe regir:

Criticó que políticos u otros periodistas se crean con el derecho de dar y repartir carnets para poder ejercer el derecho a la información:

No, es que aquí directamente hay gente que se autoarroga la capacidad moral de lo que está bien y lo que está mal, y a ti no te respondo. Esas señoras lo primero que tienen, y lo digo yo como ciudadana que paga impuestos, es la obligación de responder, porque no es que estén respondiendo al señor Vito Quiles, no. Es que ese señor, igual que los que están en esa sala tienen una acreditación para llevar a cabo la función del periodista, que es ejercer uno de los poderes del Estado Democrático de Derecho, ¿para qué? Para que yo como ciudadana pueda acceder a la información plural, veraz y contrastada.