Bestial enganchada entre Beatriz de Vicente y Cristina Fallarás en el plató de ‘Espejo Público’ por Elisa Mouliaá

Monumental bronca en ‘Espejo Público’ (Antena 3).

El interrogatorio a Elisa Mouliaá por su denuncia contra Iñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual está dando que hablar. Son muchas las críticas contra el juez por el tono empleado en el interrogatorio.

La abogada penalista y criminóloga Beatriz de Vicente alzó la voz en el programa de Susanna Griso contra aquellos que han cuestionado la manera empleada por el juez al dirigirse a Mouliaá.

“Voy a utilizar mi lenguaje más suave o no. Don Adolfo Carretero es un juez particular, y todos los que trabajamos en Plaza Castilla lo sabemos, en tanto que es muy directo en sus interrogatorios. Vamos a decir que puede ser incluso tosco. Pero es un hombre justo, que busca la verdad. Y es importante que comprendamos que en una instrucción judicial la labor del juez es indagar, instruir, buscar. Sí, las instrucciones de delitos sexuales son muy desagradables. Este vídeo que se ha filtrado está sesgado. Al principio del vídeo le dice a Elisa ‘le voy a hacer preguntas que le pueden resultar incómodas’. La propia Elisa en una cadena que no es esta dijo el viernes que el juez la había tratado bien. Mirad, cuando se investigan delitos sexuales se dice ‘coño, tetas, culo, meter, sacar, subir, bajar, bragas, pene’. Son interrogatorios desagradables. ¿Que don Adolfo podía haber endulzado más la voz? Podía haber endulzado más la voz. Ahora, de ahí a lo que yo he llegado a leer que ha violentado de forma dolosa…”.