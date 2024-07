Arturo Pérez-Reverte advierte a Zapatero por compadrear con Maduro: «Si todavía fuera el reportero que fui…»

Colea lo sucedido en Venezuela.

El nuevo pucherazo perpetrado por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro sigue provocando reacciones encendidas.

Especialmente molesta que todo un expresidente del Gobierno de España como lo es José Luis Rodríguez-Zapatero esté pendiente de hacerle la rosca al sátrapa caribeño.

Y así lo dejó patente por escrito el académico Arturo Pérez-Reverte, quien no dudó en darle un buen correctivo al político socialista por arrimarse de esa manera tan empalagosa al régimen bolivariano.

De hecho aseguró que, de haber seguido ejerciendo de reportero, habría puesto todo el empeño en investigar cuál es la labor de Zapatero en Venezuela.

Varios usuarios de la red de Elon Musk apoyaron las palabras del escritor:

En una democracia de alta intensidad, el personaje habría desaparecido de la escena pública hace tiempo, no sin antes ofrecer explicaciones sobre sus ‘negocios’ en diversos países con regímenes comunistas.

Llevo tal calentón contestando al personal, que vi a Zapatero y iba a saltar, pero no… es Arturo, no me hace falta ni leerlo, Arturo siempre tiene razón que tiene los huevos pelaos, yo un poco más que ayer también, y me pones a Zapatero… bueno, en fin. Marcho. Grande Arturo

— TÚ (@TheFactImYou) July 29, 2024