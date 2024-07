El recado de Leopoldo López a Zapatero que sorprende a Rojo: “Tendrá responsabilidad por lo que pase en Venezuela”

Leopoldo López (Caracas, 1971) es un político y economista venezolano.

Fue alcalde de Chacao, municipio de Caracas, desde el año 2000 hasta el 2008 y fundador del partido Voluntad Popular.

En 2014, fue encarcelado por la dictadura venezolana en el marco de las masivas protestas populares de ese año.

Tres años después, se le pasó a arresto domiciliario y en 2019, fue liberado en una insurrección cívico-militar. Luego del fracaso de la operación, se refugió en la Embajada de España hasta 2020, cuando abandonó el país.

Ahora, protagoniza Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su visita al plató de Periodista Digital, ha analizado el panorama político de Venezuela de cara a las elecciones de este domingo, 28 de julio. En su conversación ha dejado varias frases interesantes:

“No tengo dudas de que Edmundo González ganará las elecciones a Maduro pero hay dos escenarios: que acepte la derrota o que haga un fraude”

“Somos optimistas pero tenemos los pies sobre la tierra, sabemos quién es Maduro”

“Hay momentos donde la realidad aplasta. Maduro no tiene ningún arraigo popular, su campaña ha sido patética”

“La gente sabe que la posibilidad de cambio está ahí”

“Sabemos que las condiciones no son las mismas de una democracia pero hay muchos factores que abren la puerta a un cambio”

“Los militares venezolanos tienen familia que padecen y carecen. Los resultados también serán conocidos por ellos”

“Los militares sabrán los resultados de las elecciones, tendrán que decidir si se ponen del lado del pueblo”

“Edmundo González terminó siendo un candidato providencial, hace muy buen equipo con María Corina Machado”

“La transición venezolana será muy compleja por muchos factores: hay una estructura de crimen organizado, casos abiertos por delitos contra los Derechos Humanos…”

“Hay miles de víctimas que priorizan la transición antes que una venganza. Pero el proceso de justicia tiene que acompañar”

“Me da mucha emoción el proceso de reconstrucción de un país: se abren muchas oportunidades para todos, cada quien desde su sitio de influencia”

“Zapatero ha terminado siendo un intérprete y mensajero de Maduro y no de los venezolanos”

“Zapatero tendrá responsabilidad por lo que pase en Venezuela, estará ahí”