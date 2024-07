Todas las obligaciones de Sánchez en su cita con el juez Peinado el 30 de julio

Pedro Sánchez se enfrenará el próximo martes 30 de julio a las preguntas del juez peinado, en categoría de testigo por el caso que afecta directamente, de momento, a su mujer Begoña.

En Periodista Digital nos enteramos en directo mientras Alfonso Rojo entrevistaba a Isabel Díaz Ayuso, y la reacción de la presidenta madrileña fue imperdible.

En la misma jornada contamos con Alfredo Perdiguero, buen amigo de la casa y subinspector de Policía, para abordar el asunto y valorar las obligaciones reales del Presidente con el juez:

«Todo testigo tiene tres obligaciones; acudir a la llamada del juez, declarar y decir la verdad.

En este caso el presidente del Gobierno, por la ctegoría de marido de puede hacerlo por escrito y no tiene por qué acudir al juzgado y hacerlo desde su domicilio. El juez ha optado por acudir y desplazarse a Moncloa. El señor Sánchez, no por ser presidente, sino por ser esposo, puede declarar a según qué cosas sobre hechos fundamentales que afecten a la mujer. Por eso ninguna de las dos primeras opciones puede evitarlas. Y esto viene derivado de que la señora Gómez no quiso declarar.

Todos los periodistas apesebrados, cuando Manos Limpias pusieron la denuncia a Urdangarin y la Infanta se llenaron la boca… Y ahora resulta que son de ultraderecha… Este es el rol de los periodistas apesebrados en España que prefieren defender al presidente Sánchez y su mujer.

Y los políticos el Gobierno, como Patxi López, ¡es que se han convertido en juez y parte!»