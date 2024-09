Pérez-Reverte acaba de un plumazo con la nueva presidenta de México y su antecesor por su desaire a Felipe VI: «Imbéciles»

Arturo Pérez-Reverte tenía intuiciones.

Pero el Gobierno de México acaba de confirmarle sus temores.

La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, se marcó un comunicado en el que volvió a insistir en las razones por las que no se invitó al rey Felipe VI a la ceremonia de su toma de posesión y contestando a la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez:

El Gobierno de España ha decidido no participar en la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal el próximo 1 de octubre. En el mes de julio pasado se envió una nota diplomática, por medio de la cual se invitó al presidente de su gobierno Pedro Sánchez Castrejón (sic) a asistir a dicha ceremonia. Hace un par de días me llamó y conversamos sobre el particular.

Doy algunos antecedentes de la razón por la cual se invitó solamente al presidente de España. El 1 de marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió de manera personal, a Su Majestad, Felipe VI, Rey de España, una misiva en la que, con motivo de la celebración de los 200 años de la vida independiente y casi 2 siglos de la fundación de Tenochtitlan, le proponía que se trabaje en forma bilateral, en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021, una ceremonia conjunta al más alto nivel; que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones, una nueva etapa, plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos Estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico, los causes para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal.

Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación y posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa. Hasta el momento, esta circunstancia no ha sido aclarada, ni respondida de forma directa al gobierno de México.