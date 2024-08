Pérez-Reverte da la clave para desmontar la farsa lingüística de Junts: “Bastaría con que los medios...”

Gracias a otro cambio de opinión, desde hace doce meses en el Parlamento ya no es obligatorio hablar en español, la lengua vinculante de todos los españoles y que todos los españoles hablan y entienden perfectamente. Con la medida, no solo se fortalece el discurso separatista que usa los idiomas cooficiales como arma política sino que además, se incurre en un gasto absurdo e innecesario que aumenta todavía más, las maltrechas cuentas públicas.

La genialidad de los ‘indepes’ aprobada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha costado casi 800 mil euros en un año de haber aplicado la medida, de acuerdo a un reportaje de ABC.

Es por esto, que diversas personalidades se han pronunciado ante el despilfarro que ocurre en el Congreso, ya que semejante cantidad de dinero podría destinarse a la sanidad pública, como bien reclama la izquierda cuando le conviene, o para los enfermos de ELA, tan olvidados por el Gobierno del PSOE como el apego a la palabra.

Uno de los que ha reflexionado al respecto ha sido el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte, que ha tomado su perfil de X (antigua Twitter) para cuestionar la estrategia del partido de Puigdemont con el uso del catalán como arma política, que ha devenido en el gasto desmedido de traductores en el Congreso de los Diputados desde que la presidenta del Parlamento, Francina Armengol instauró la medida.

“Critican que ciertos ultras de Junts se nieguen a hablar español cuando responden a periodistas no catalanes. Y no veo el problema. Bastaría con que los medios no tradujeran lo que dicen, o no lo emitiesen. Tengo la certeza de que hablarían todos en un castellano impecable”.