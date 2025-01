Elisa Beni y Óscar Puente se las tienen tiesas en X a cuenta del novio de Isabel Díaz Ayuso

Óscar Puente vuelve por sus fueros… si es que alguna vez se fue de ellos.

El ministro de Transportes disfruta más que un gorrino revolcándose en la charca de las polémicas en las redes sociales.

Y, pese a tener bloqueada a media España, tampoco pierde ocasión, aprovechando la nueva legislación impuesta por Elon Musk, de ver los mensajes de esos enemigos a los que tiene censurados en X.

En esta ocasión la movida la ha tenido con la periodista Elisa Beni:

La historia empezó con este mensaje del entonces candidato podemita a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador:

Elisa Beni replicó al mensaje del podemita:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se lanzó al fango:

Elisa Beni tratando de dejar claro que es objetiva y que no se le ve el plumero desde el tren en la defensa de lo indefendible. Pero no cuela. Porque miente más que habla. Ella sabrá por qué. https://t.co/8SxqJxr1nc pic.twitter.com/oa7cXzbQS6

Lo que provocó que Elisa Beni le respondiera de manera contundente:

No me deja contestarle y todo un ministro me acusa de mentir. Es exactamente lo q he dicho: que había acudido a tres citaciones y que cuestiones procesales habían aplazado la declaración. Cuando quiera el ministro debatimos por qué me llama mentirosa y quién defiende qué. Honte! pic.twitter.com/haSLUXe8iO

