Ussía trolea a Sánchez y al PSOE con el próximo ‘invitado VIP’ al que pueden pasear por los mítines

Pedro Sánchez y el PSOE no tienen filtros.

Cuando lo recomendable es ponerse de canto y adoptar un perfil bajo, el inquilino de La Moncloa ordena que se prepare un recibimiento de altura para presentar en un mitin a Begoña Gómez, su mujer.

Alfonso Ussía, desde ‘El Debate‘, no pierde ocasión de comentar el esperpéntico show vivido en Benalmádena (Málaga):

No se trata de una reina o princesa visigoda. Me refiero a la mujer del enamorado epistolar. Se ha convertido doña Fundraisinga en el ilusionante reclamo electoral del PSOE. Le recomiendo al PP que equilibre la balanza llevando a sus mítines al ‘ Bigotes ‘. El votante socialista es muy sentimental, y lo que le están haciendo sufrir a doña Fundraisinga no tiene nombre. La Chiqui y la despeinada la manosean y besan emocionadas cada vez que el marido pronuncia su nombre en los discursos electorales.

El columnista recrea un posible fin de fiesta de campaña electoral con la esposa de Pedro Sánchez en plan cantante de moda:

Es más, me comprometo públicamente a votar al PSOE si doña Fundraisinga se disfraza de la señorita Taylor que ha reunido en el Bernabéu en dos conciertos –por llamarlos de alguna manera–, a un millón seiscientas mil personas. Deduzco que las piernas de la problemática amorosa del escribiente romántico no son tan largas como las de Taylor Swift, pero esto no trata de piernas, sino de ‘fundraising’ multicanal, y ese detalle me convence.