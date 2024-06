La Diputación de Badajoz (PSOE) instala a la carrera un despacho para que el hermano de Sánchez se justifique ante la juez

Se dice que hay situaciones en las que hasta las compresas pueden dar lecciones magistrales.

Si vas a perpetrar una chapuza, al menos que esta no traspase al ámbito de los medios de comunicación, que no se note la trampa.

Pero en el caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, esa discreción no es la moneda de uso corriente.

Ahora es noticia que la Diputación de Badajoz, del PSOE, organismo para el que está trabajando, le está montando a la carrera un despacho para hacer ver que él está en España y que, por tanto, no se está beneficiando de las rebajas fiscales que ofrece Portugal.

Según cuenta este 24 de junio de 2024 el periodista Alejandro Entrambasaguas (‘El Debate’), varios operarios llevan trabajando a toda prisa desde hace una semana en unas instalaciones que la Diputación de Badajoz tiene en un piso ubicado en frente de la catedral.

Llevaron un escritorio, una silla y una estanterías pequeña procedentes del Palacio de Felipe Checa, ubicado a pocos metros. El traslado de los muebles fue supervisado en todo momento por el socialista Ricardo Cabezas, jefe directo del hermano de Sánchez y diputado encargado del área de Cultura.

La idea es que se pueda respaldar anttesis de la Diputación de Badajoz, que defiende que sí que acude a su puesto de trabajo. La sede central cuenta con cuatro puertas de entrada y salida, todas ellas vigiladas por varias cámaras de vigilancia y un vigilante de seguridad. Es decir, se puede verificar si acude o no. En cambio, en este piso camuflado no hay ninguna cámara para poder comprobar si va o no a trabajar.

La cuestión es que el hermano de Pedro Sánchez lleva bastante tiempo bajo la lupa.

David Sánchez estaría viviendo en la localidad portuguesa de Elvas, un hecho por el que podría estar ahorrándose en torno a 76.000 euros al no tributar en España, a lo que ha añadido que, en su Declaración de Bienes y Actividades, documento que es público, declara no estar obligado a presentar ni IRPF ni el Impuesto de Patrimonio en los años 2021 y 2022.

El también conocido como David Azagra está puesto en tela de juicio por su más que abultado patrimonio.

El hermano del inquilino de La Moncloa declaró tener un patrimonio en torno a los dos millones de euros, una cuestión digna de resaltar porque su salario anual como trabajador de la Diputación de Badajoz es de 55.000 euros.

En concreto, el hermano del presidente del Gobierno posee en propiedad tres pisos (en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal), 63.880 euros en diversas criptomonedas, 1,4 millones de euros en acciones en el BBVA y, entre otros, 114.973 euros en depósitos en cuentas bancarias.