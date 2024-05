El hermano de Pedro Sánchez ya roza los dos millones de euros gracias al sueldazo de la Diputación de Badajoz

Todo queda en familia.

Y es que ya se sabe que no hay nada más cristiano que entender la caridad empezando por uno mismo.

Porque no solo Begoña Gómez disfruta de los privilegios de ser la esposa de Pedro Sánchez.

A pesar de todas las informaciones que están saliendo en relación a la mujer del presidente, no hay que dejar de lado otro hecho bastante sorprendente.

Y es que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, disfruta de un abultado patrimonio.

Y eso que su sueldo, pese a dar para vivir, no parece que dé lo suficiente como para tener atesorado un fortunón de seis ceros a la derecha.

El también conocido como David Azagra, declaró tener un patrimonio en torno a los dos millones de euros, una cuestión digna de resaltar porque su salario anual como trabajador de la Diputación de Badajoz desde el año 2017 es de 55.000 euros.

En concreto, el hermano del presidente del Gobierno posee en propiedad tres pisos (en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal), 63.880 euros en diversas criptomonedas, 1,4 millones de euros en acciones en el BBVA y, entre otros, 114.973 euros en depósitos en cuentas bancarias.

Pero, lo más chirriante de la historia es que David Sánchez, a efectos fiscales, no tiene residencia española, sino portuguesa.

Un hecho que ni tan siquiera fue negado por el delegado del Gobierno en Extremadura.

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura (PSOE), protagonizó, a cuenta de este asunto, una esperpéntica intervención en la red de emisoras de COPE a nivel local.

El periodista que le entrevistaba no daba crédito a las afirmaciones del político socialista dando por bueno que el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que trabaja en la Diputación de Badajoz, esté tributando en Portugal:

Yo le preguntaba, me decía usted, es legal, pero la pregunta es si es ético y estético.

Quintana se puso a la defensiva:

Si no fuera Sánchez, se lo he dicho, si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético. Sí es ético. Es que es legal, es un país de la Unión Europea.