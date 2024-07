«Sánchez, por mucho que te esfuerces, no vas a conseguir callarnos»

La edición de ‘El Pentagrama‘ de este 5 de julio de 2024, fue directamente a la yugular del sanchismo.

Pedro Sánchez ya deslizó a principios de esta semana en uno de sus medios de cabecera y con una de sus periodistas favoritas, Àngeles Barceló, de la Cadena SER, la intención de amordazar a los periodistas incómodos para el Gobierno socialcomunista.

No obstante, Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, aseguró que no hay que tener miedo, pero sí que hay que preocuparse porque «aún no sabemos cuál es el contenido del artefacto inquisitorial que podrán en marcha. A mí me preocupa más que la voluntad de Sánchez, dos cosas: el silencio ovejuno del periodismo nacional y la complicidad manifiesta de una parte de ese grupo de periodistas».

Para Eurico Campano, la situación puede ser aún peor y señaló otro hecho a tener en consideración, la de la cantidad de chivatos existentes en la profesión periodística que no tuvieron empacho en firmar ese manifiesto sanchista. Los nombres de esos censores de vocación, perfectamente conocidos: Silvia Intxaurrondo, Rosa Villascastín, Maruja Torres o Iñaki Gabilondo, entre otros.

Rebeca Crespo no dudó de que la lista de delatores puede ir en aumento en cuanto el plan del censor Pedro Sánchez entre en vigor y asegura que «habrá muchos más que acaben con el rabo entre las piernas y decidan pasarse al lado enemigo. A mí todo esto, por supuesto, me da más ganas de seguir. Sánchez hará todo lo posible por callarnos, pero no lo va a conseguir. Lo que sí me preocupa es la falta de reacción de una parte de la ciudadanía, da la sensación de que a la gente le da todo igual».

Josué Cárdenas planteó otra derivada interesante. Dando por buena la eliminación de esa publicidad institucional para los medios, sentenció que muchas de esas empresas periodísticas que ahora abrazan el sanchismo acabarían por no aguantar: «Quítales las subvenciones a ‘El País‘, a la SER, a ‘Público‘, a ‘Infolibre‘ o a ‘El Plural‘, ¿cuánto aguantarían? Algunos acabarían tocando la guitarra en Plaza de Castilla«,

Bertrand Ndongo entró desde el Congreso de los Diputados desde donde cubrió un acto al que estaba invitado el sanchista Jorge Javier Vázquez, ese ‘portento’ de la comunicación que desprecia a personas mayores y que solo hace programas para «rojos y maricones».