Cebrián, exdirector de ‘El País’, resquebraja los cimientos de La Moncloa a cuenta de la esposa de Pedro Sánchez

Colosal.

Juan Luis Cebrián, en su nuevo periplo periodístico como columnista del digital ‘The Objective‘, hace resquebrajar los cimientos de La Moncloa hablando claro sobre el ‘caso Begoña Gómez‘ y subrayando la necesidad de que se depuren todas las responsabilidades hasta que los españoles puedan conocer la verdad sobre la mujer de Pedro Sánchez.

Para el que fuera director de ‘El País‘, los silencios de la esposa del inquilino del palacio presidencial no le hacen ningún bien:

El abogado de doña Begoña Gómez, esposa del jefe de Gobierno de España , guarda silencio y se niega a declarar ante los jueces y la opinión pública porque dice ignorar de qué se le acusa. Aparte de su conspicuo asesor legal, debe ser ella la única persona en España que no sabe que está imputada por la comisión de dos delitos claramente definidos en el Código Penal : tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y aunque su silencio sea legítimo, alguien debería explicarle que no le favorece ante la opinión pública a la hora de valorar su presunción de inocencia.

Tampoco entiende los argumentos del jefe del Ejecutivo para mantenerse silente con este turbio asunto:

No era ni es legítimo, en cambio, el silencio de su esposo, que sin más argumento que su profundo enamoramiento no hace sino perjudicar la imagen de su Dulcinea cuando pregona sin explicación alguna que todo es falso, bulo, mentira, fango y hasta blasfemia porque no se ha hecho nada malo. Si no hay nada inconfesable, ni siquiera inconveniente, como le afea el portavoz del nacionalismo supremacista vasco, ¿a qué callar si eso alimenta las sospechas? Sánchez ha incumplido ya su deber de informar al Parlamento y responder a las preguntas de la oposición. Si ahora declara como testigo ante el instructor de la causa, tendrá que decir la verdad aunque no acostumbre a hacerlo, por lo que más probable es que se acoja a su derecho de no decir nada tampoco, en virtud de su parentesco.