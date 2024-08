¡Rodrigo Gonzales da la voz de alerta sobre cómo se radicalizan desde niños en redes los lobos solitarios!

El creador de Veo Israel, Rodrigo Gonzales, reflexiona en La segunda dosis, cómo a través de las redes sociales los grupos terroristas captan jóvenes que se convierten en lobos solitarios que se convierten en una auténtica amenaza para la seguridad e integridad en todo el territorio europeo.

Gonzales detalla que en la red social TikTok, donde hacen vida digital los adolescentes, pueden encontrar cómo realizar ataques, bombas, ataques químicos. Señala que los menores están expuestos a los mensajes de estos grupos radicales. En este sentido, explica que estos grupos yihadistas se centran especialmente en captar a jóvenes inmigrantes que todavía no se han adaptado al país donde residen.

En este sentido, advierte que el ataque frustrado en Austria que tenía como objetivo sembrar el pánico en los conciertos de Taylor Swift iban a ser perpetrados por “niños de entre 14 y 18 años”, no adultos radicalizados, que tenían como tarea matar personas, no judíos ni un grupo particular, luego de más de seis meses de preparación.

“Los buscan en las redes sociales, especialmente en Tiktok y les empiezan a mandar materiales y poco a poco, empiezan a cambiar la manera de cómo ellos piensan, los convierten en ‘lobos solitarios’ que esperan en silencio mientras les enseñan cómo perpetrar los atentados y cuando sienten que están listos, la comunicación pasa a Telegram para definir los detalles”.

Considera que hay tres preguntas que se deben plantear todas las personas: ¿a quiénes les estamos abriendo la puerta de entrada a Europa?, ¿cómo es que se cancela un evento por terrorismo y no pasa nada? y ¿por qué los medios no tratan este medio a profundidad?.

Por ello, reclama mayor acción por parte de los Estados europeos ante estas actuaciones de los grupos radicales.

Por último, reafirma la gravedad del asunto: “Es un asunto muy grave, que hay que pararlo ahora antes de que sigan captando a más jóvenes”.