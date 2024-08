Carmen Obregón desvela las claves del escándalo del hermano de Sánchez: “¡Hacienda tiene miedo de investigar!”

La periodista Carmen Obregón ha participado en La Segunda Dosis de Periodista Digital para comentar los casos de presunta corrupción que le quitan el sueño al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez: los que salpican a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Azagra.

Obregón incide en que una de las principales causas de que estos se hayan convertido en un ‘tema de Estado’ es la falta de explicaciones en ambos casos. El caso del hermano es especialmente llamativo por las incongruencias que se desprenden del mismo.

“A mí no me parece ético ni moral que el hermano de un presidente de gobierno que nos está dando todo el día el tostón con las grandes fortunas y que los más ricos son los que más tienen que pagar porque las declaraciones tributarias son progresivas, pues que ahora venga el hermano y diga ‘hasta luego, Lucas, me voy a Portugal para no pagar ni Patrimonio ni IRPF. A mi me parece que eso no me parece justo”.