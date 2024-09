Cebrián, ex de ‘El País’, sale con todo contra Sánchez en un libro descomunal: «Es un demagogo»

Juan Luis Cebrián no se para en barras a la hora de poner en su sitio a Pedro Sánchez.

El exdirector de ‘El País‘, actual columnista de ‘The Objective‘, saca esta semana del 9 al 15 de septiembre de 2024 un libro en el que vuelve a poner de vuelta y media al presidente del Gobierno socialcomunista.

Lleva como título ‘El efecto Sánchez: ética y política en la era de la postverdad’ y no deja títere con cabeza. Lo compara con Donald Trump, el expresidente norteamericano y candidato a volver a la Casa Blanca:

Todo demagogo necesita un enemigo. Esta frase de Jorge Volpi en su célebre y admirable panfleto Contra Trump, me ha inspirado muchas de mis reflexiones publicadas en la prensa o compartidas en conferencias y debates, meditaciones que ahora recojo en este libro. En España también nos gobierna un demagogo. Como Trump, intenta ocupar y manipular al poder judicial. Como Trump, que agitaba a los revoltosos armados que asaltaron el Capitolio , acaba de legitimar el uso de la violencia en el debate político, amnistiando a quienes generaron graves disturbios, incendiaron vehículos, atacaron a la policía, retuvieron a las autoridades judiciales, destruyeron comercios y generaron temor, angustia, y quizá terror, en las calles de Barcelona para protestar por la sentencia contra los sediciosos separatistas.

Cebrián detalla que Sánchez considera enemigo a todo aquel que simplemente discrepa de él:

Considera que con Sánchez resultará harto complicada la defensa de la Constitución:

El resumen de las tesis que insistentemente he propagado durante décadas lo expuse en un artículo que apareció en el suplemento especial del diario en el cuarenta aniversario de la proclamación de la Constitución de 1978: «La única manera de defenderla -decía- y de que perviva otras cuatro décadas, es reformarla». Punto cardinal de esa reforma debía y debe ser el título 8 del texto, referente al Estado de las autonomías, cuya vocación ineludible es la de convertirse en un Estado federal. Pero añadía que «la fragmentación actual, la brutalidad del lenguaje, la desunión de los partidos llamados constitucionalistas y la mediocridad de los liderazgos hacen hoy imposible el mínimo consenso necesario para proceder a la tarea».

Sánchez se había hecho cargo del gobierno de España seis meses antes de publicar estas líneas. Su atribulada gestión frente a los serios problemas a combatir, a los que se sumó la pandemia, no ha hecho con los años, sino empeorar las cosas. De modo que no sé si será contra Sánchez como podremos solucionarlas, pero resulta palmario que con él no hay solución posible. La polarización ha pervertido y contagiado a los medios de comunicación y muestra ya preocupantes evidencias en el comportamiento de la calle.