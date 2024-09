Un correo acredita los cuantiosos pagos de Ábalos a Jésica y desmonta el relato ‘fake’ que le soltó a Alsina

Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas.

Y en el caso de José Luis Ábalos, sus trolas duran menos que el recorrido que une las estaciones de Ópera y Príncipe Pío en el Metro de Madrid.

El exministro socialista, ahora en el Grupo Mixto, trató de vender en una entrevista en Onda Cero, al programa ‘Más de Uno‘, dirigido por Carlos Alsina, que todas las informaciones que habían salido respecto a Jésica sobre los pagos por acompañarle en sus viajes que eran fruto de un correo que él había fabricado para, según sus palabras, «pillar al inescrupuloso» que iba filtrando todas las informaciones sobre su vida profesional y privada a los medios de comunicación:

Es que lo hice yo. Fue una trampa que luego, cosas de la vida, algún inescrupuloso filtró. Quería pillar a quien lo hacía, pero no me habría imaginado que alguien lo iba a filtrar así.

Al calor del ‘boom’, los guionistas de bulos de The Objective hoy añaden matices falsos para que cuadre su relato para ovejitas e ir más allá del titular. Esto no te lo contarán en la nueva entrega de la “investigación”:

Continúan llegando mensajes a personas de mi esfera íntima y personal de la Sra. Teresa Gómez, quien se identifica, esta vez sí, como periodista de The Objective (en otra ocasión se hizo pasar por quien no era), invadiendo la privacidad de estas personas con el objetivo de… https://t.co/IqElxR6r2Q

El extitular de Transportes puso el acento en el medio ‘The Objective‘ que, una vez más, vuelve a darle sopa con ondas al sacar un nuevo correo electrónico en el que la tal Jésica confirma no solo los pagos, sino que Ábalos fue reduciéndole de manera considerable la ‘asignación’ que le daba mensualmente.

Y es que este digital lleva hoy a su portada que la amiguita especial de Ábalos no se conformaba con minucias:

Si ves las cantidades que me dabas antes a las que me das ahora me da la risa. El mes pasado me diste 1.200 euros.