Balbás sobre el escándalo de Ábalos con Jesica: “Es un vodevil para entretener al público”

El empresario José Luis Balbás valora en 24×7, el nuevo programa de Alfonso Rojo en Periodista Digital, el caso Ábalos y su repercusión dentro del PSOE. Además, ha analizado la actualidad política, con especial énfasis a la muy posible falta de Presupuestos para este nuevo ejercicio fiscal y sus posibles consecuencias.

El exsocialista considera que el escándalo por los presuntos pagos del exministro de transporte a Jesica R. G., son una pantalla que busca distraer a los ciudadanos de las cosas verdaderamente graves que están pasando en el país.

“Tiene mucho más de vodevil que de otra cosa. Es un show. Al lado del dinero que se está moviendo en la corrupción española, pues un vodevil para entretener al público”.

Recuerda que Ábalos solo estuvo tres años en el cargo, por lo que todo lo relacionado con el llamado caso Koldo denota que es la corrupción del PSOE es estructural. “Lo del Ministerio de Transporte lleva siete años, él estuvo poco más de dos años; después de él, ha estado Raquel Sánchez, el que era secretario de Estado de Fomento que no estaba vinculado a Ábalos sino a Pepe Blanco, y ahí hay papeles. Son intereses todo”.

Sobre Pepe Blanco, exministro de Transportes en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, desvela que se ‘está haciendo de oro’. “Está en la que probablemente sea la empresa lobbista más importante de España, Acento, en la que hay exministros del PSOE y del Partido Popular, hay cinco y cinco, y es una empresa con beneficios importantes e influencia en la Administración”.

Aunque aclara que realmente estos personajes no son ni del PSOE y del PP sino que “cada quien va a los suyo”. Eso sí, destaca las influencias que tienen en esas formaciones y en los distintos gobiernos.

Desvela que el negocio consiste en “influir en las decisiones políticas y económicas de las adjudicaciones. No nos vamos a engañar, en Europa me parece que hay entre 700 lobbies declarados en Bruselas, y en Estados Unidos hay 7.500, es un negocio lícito siempre y cuando hagan cosas lícitas. No es normal que haya exministros metidos en eso”.

Por último, incide en que de no tener Presupuestos Generales, Sánchez debe convocar a elecciones puesto que un país no puede funcionar con las cuentas de hace dos años.

“No quiere otra derrota Parlamentaria pero un país sin Presupuestos por dos años, no puede funcionar. Afecta muchísimo a la política porque no hay partidas adaptadas a la realidad económica del momento, a los impuestos, a la actividad económica real. Cada año es un mundo por cómo van la inflación, las exportaciones, los negocios”.

En este sentido, considera que Sánchez se ha equivocado en su estrategia de invadir todas las instituciones españoles y en especial, al afirmar que no le importa el Poder Legislativo y que gobernaría con o sin el Parlamento.