Mazón (PP) sorprende a Terradillos al desvelar en directo lo que le dirá a la cara a Sánchez

A Carlos Mazón no se la dan con queso.

El presidente de la Comunidad Valenciana se reunirá con Pedro Sánchez en Moncloa el próximo 4 de octubre y, el mandatario, ya ha advertido que apretará al socialista para que cumpla con los compromisos que su región aún sigue esperando.

En una entrevista con Ana Terradillos para ‘La mirada crítica’ (Telecinco) este 26 de septiembre de 2024, el político popular ha señalado que acude a este encuentro con el fin de escuchar al presidente, después de llevar esperando un año, mientras Felipe VI “no tardó ni unas semanas”.

Al respecto, Mazón ha reconocido que aprovechará el momento para recordarle la relación del Gobierno de España con la Comunidad Valenciana en estos momentos y ha enumerado todo lo que le recriminará en dicho encuentro:

“ Le recordaré que nos debe más de 3.000 millones millones de euros de la dependencia , que no son precisamente los ricos que van en Lamborghini; también le recordaré que nos han recortado injustamente y sin ningún tipo de rigor veinticinco veces el trasvase Tajo-Segura; que no ha puesto en marcha la mesa de la sequía y que estamos llevando cubas de agua para que nuestras vacas y nuestro ganado puedan beber para no morirse; le recordaré que nos debe el caudal ecológico de la Albufera y que la cerámica en Castellón está atravesando un mal momento a pensar de promesas incumplidas, entre otras muchas cosas”.

Sobre la fórmula ‘café para todos’ y la cabida del cupo catalán, el presidente ha denunciado:

“Que nos diga de dónde lo va a sacar. Y lo del grupo catalán, para empezar, me gustaría que nos dijera si es que se llama así o no, porque como han cambiado de nombre varias veces, no sabemos exactamente a lo que se refieren, más allá de que haya posibilitado esa terminología la investidura del señor Illa en la Generalidad. Obviamente, ¿cómo vamos a estar a favor? Simplemente de la posibilidad de un cupo que rompe la solidaridad y la igualdad entre los españoles. Cada vez que hablamos de financiación, a mí me gusta siempre recordarlo y sé que me pongo muy pesado, pero no hablamos de una batalla de esgrima político entre barones territoriales o entre partidos políticos. Cuando hablamos de financiación, estamos hablando de un dinero finalista para la sanidad pública, para la educación pública y para los servicios sociales. La Comunidad Valenciana es la peor financiada de todas y llevamos así 15 años«.