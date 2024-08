La tajante respuesta de Mazón (PP) a los separatistas que quemaron su foto: «Ya está bien de esta patochada»

Contundente.

Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana y líder del PPCV, no se cortó un pelo al denunciar la “ensoñación” de los ‘Països Catalans’ y advirtió que desde su gobierno estarían de frente contra ello.

El popular ha sido la última ‘víctima’ del odio separatista después de que miembros del colectivo ‘Arran’ quemaran una fotografía suya durante las fiestas del barrio de Gràcia en Barcelona.

La respuesta de Mazón fue clara:

Sobre este hecho, el presidente valenciano aseguró que le afecta “bastante poco” porque viene «llorado de casa» y que se siente así «más allá de un ataque personal» o de que «algunos otros estén contentos y lo llamen jarabe democrático».

De igual forma, subrayó que esto «no va a ocurrir mientras el Partido Popular esté en la Comunidad Valenciana, mientras haya una cosa que se llama Constitución y Estatut».

Mazón recalcó lanzando este mensaje a los separatistas:

«Cada vez que alguien levante una bandera diciendo ‘Països Catalans’ nos va a tener enfrente. Porque no somos el apéndice de nadie, no somos el hermano pequeño de unos supremacistas de nada, no somos los aplaudidores de la supremacía de nadie. Y no va a ocurrir, que quemen todo lo que quieran, que yo voy a estar aquí, el Partido Popular está aquí y la Comunidad Valenciana va a estar aquí”.