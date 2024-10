Antonio Caño lanza un inquietante augurio sobre Pedro Sánchez: «Aún no hemos visto lo peor»

Impecable e implacable.

Antonio Caño le mete una buena sacudida a Pedro Sánchez en su tribuna en ‘The Objective‘ vaticinando que los españoles aún no han visto o vivido lo peor que puede haber con el socialista al frente de La Moncloa:

El final del sanchismo está resultando tan doloroso y miserable como cabía prever y, seguramente, no hemos visto todavía lo peor. Es un fin de régimen, el fin de un particular modelo político, un régimen personal, que Pedro Sánchez ha sido capaz de construir sobre la democracia española y que no será fácil de desmontar, ni siquiera cuando él ya no esté.