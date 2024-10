El ‘(José) Luis, sé fuerte’ de Sánchez a Ábalos: un mensaje deja en evidencia al ‘1’

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no sale del fango de la corrupción.

El llamado caso Koldo, una trama de corrupción que salpica a su Ejecutivo, a su partido y hasta su círculo más íntimo, es una losa muy pesada y cada día que pasa, deja en una posición más comprometedora al líder del PSOE que aparece en el sumario como “el 1’.

Si el día de ayer la noticia del caso era la foto con el comisionista perejil, Víctor de Aldama, en la mañana de este lunes nos ‘desayunamos’ con un mensaje vía WhatsApp de Sánchez al exministro José Luis Ábalos, que es una suerte del infame “Luis, sé fuerte” de Rajoy a Bárcenas.

El mensaje de Sánchez en el que le traslada sus ánimos a su exmano derecha destapado por EsDiario, fue enviado el 6 de noviembre de 2021, luego del Delcygate, varias noticias de corrupción, con Hacienda inspeccionando el chalé que le alquila la trama y con la UCO investigando a su exasesor, Koldo García.

Por su parte, El Mundo sigue su exclusiva de la foto de Sánchez con uno de los cabecillas de la trama Koldo, Víctor de Aldama. La imagen fue tomada en una zona reservada durante un acto del PSOE, donde el “nexo corruptor”, como define la UCO al comisionista, tuvo un asiento preferencial un par de filas detrás del presidente. Por si fuera poco, el fotógrafo fue el mismísimo Koldo García. Ante esto, Sánchez asegura que “no tuvo relación con Aldama” y se excusa diciendo que “uno no elige con quién se hace una foto”.

El diario abre también espacio en su portada para una entrevista con el expresidente Felipe González en la que afirma: “Si alguien me expulsa del PSOE tendrá que mostrar que es más socialista que yo”. Un claro mensaje a Sánchez con el que ha tenido encontronazos por su deriva autoritaria. En este sentido, ha señalado que el partido socialista antes era un “proyecto de país y ahora no lo es”.

En el diario también llama la atención el que cataloguen al coronel Baños como un «‘influencer’ de extrema derecha» en un artículo dedicado al que además catalogan de «gurú de la conspiparanoia».

En tanto, ABC abre con una encuesta en la que refleja que Vox le ha ‘comido’ terreno al Partido Popular. Pese a ello, el PP sube respecto a las elecciones del 23-J y lograrían junto con los de Santiago Abascal la mayoría con 187 escaños. De acuerdo al barómetro, los de Bambú sumarían siete diputados para alcanzar 40.

El País, como no podía ser de otra forma, abre con una noticia para limpiar a Sánchez y a Sumar, cada envueltos en sendos escándalos. El diario de cabecera del presidente lleva una declaración suya en la que afirma que el partido de Yolanda Díaz ha actuado “con contundencia” en el caso Errejón. Informaciones sobre las presidenciales en los Estados Unidos, sobre los insultos racistas a Lamine, Ansu y Raphinha durante el Clásico o el triunfo de Carlos Sáinz, ayudan a tapar los escándalos que salpican a los partidos de Gobierno.

Digitales

En cuanto al resto de digitales, The Objective lleva en su portada otro lado del caso Koldo: la trama de los hidrocarburos. El entramado va más allá del fraude con el IVA a Hacienda ya que habrían cobrado mordidas “en todas las fases de producción del combustible desde su origen”

En este sentido, la UCO señala que Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos importaban petróleo, principalmente desde Venezuela, moviendo cantidades de dinero “nunca antes vistas”. Para evitar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto desde 2018 al régimen de Nicolás Maduro, la organización criminal habría movido el petróleo “a través de República Dominicana como país de origen”.

OkDiario abre su portada informando que Aldama fue con Ábalos a México, luego del famoso acto en la que se tomó la foto con Pedro Sánchez en 2019. El diario de Inda desvela que el comisionista y el ex ministro se conocen al menos, desde el 31 de agosto de 2018, a penas tres meses después de que Sánchez entrara en La Moncloa y seis meses antes del mitin en el Teatro de La Latina.

Otro diario que ofrece más luces sobre el caso Koldo es El Debate. Destapa que durante la infame visita de Delcy, Ábalos llamó a Sánchez desde el mismo avión con porque la número 2 de Maduro no quería bajar. Le habría amenazado al indicarle que si no llamaba al presidente, no iba a bajar de la aeronave. “Llámale o no bajo», habría dicho. En la noticia también se detalla que en el encuentro estuvo, como no, el comisionista Víctor de Aldama y que se habrían descargado doce maletas de la aeronave.

Por último, Vozpopuli resalta la noticia de una empresaria venezolana, llamada por la trama ‘Katy’, que luego de entrar por Barajas con la ayuda de Koldo, iba a figurar como la compradora del chalet vinculado a Ábalos. Cuentan que Diana Katherina Cortés Callejas, socia de Víctor de Aldama y de la órbita de Nicolás Maduro, ha solicitado al juez su personación en la causa.

Además, alerta de la nueva ‘idea’ de María Jesús Montero: eliminar la tributación conjunta del IRPF para aumentar la presión fiscal a los españoles, perjudicando hasta a tres millones de personas para más de 2.000 millones de euros adicionales al año.