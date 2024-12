Álex Navajas estalla contra la ‘tiesa’ de Begoña Gómez: «Es que le está llamando imbécil al juez»

No hay quien se crea la última patraña de Begoña Gómez.

La mujer de Pedro Sánchez intenta dar pena y pasar como una pordiosera de tomo y lomo al informar al juez Juan Carlos Peinado que su estado bancario es poco menos que ruinoso.

Alega la esposa del presidente del Gobierno que solo tiene un saldo de 40,25 euros repartido en 11 cuentas, de las que nueve están a cero.

Este asunto, como no podía ser de otra manera, se abordó en el programa ’24×7′.

Álex Navajas, tertuliano invitado al espacio, estalló ante la caradura de hormigón de Gómez:

No se lo cree ni Dios. Yo creo que habría que hacer una cuestación popular porque, oye, la mujer del presidente del gobierno tiene 40 euros. Dicen que está en una cuenta que no está a su nombre, sino a una sociedad pantalla que la representa, etc.