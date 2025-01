Eurico cuenta todo lo miserable de Ana Pardo de Vera y apunta: «Vamos a denunciar»

Eurico Campano desmonta en ‘La Retaguardia’ la miserable manipulación de Ana Pardo de Vera sobre su agresión a Bertrand Ndongo y adelantó que el reportero tomará acciones legales.

“Aquí no contamos mentiras, contamos la verdad. Además de la credibilidad que tenemos porque aquí somos pobres, limpios porque somos pequeños pero sobre todo muy honrados”.

El presentador ha atizado a la agitadora de izquierdas por ofrecer una versión completamente alejada de la realidad de los hechos y que se desmonta con el propio vídeo que retrata la secuencia de los hechos en los que se aprecia que es ella la que insulta sin motivo y además, agrede a Ndongo quitándole el micro. Algo que puede parecer menor pero que en el mundo periodístico tiene una gravedad tremenda y que todo el que se diga periodista, sabría que nunca tendría que hacer.

“De que te has comportado de una forma racista y xenófoba, porque Bertrand nació en Camerún y lo sabe todo el mundo, eso no me lo quita de la cabeza ni Dios”.