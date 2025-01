Estallido contra las agresiones a periodistas: un retrato a la hipocresía de Maestre, Nanísimo, Iñaki López y quien las defienda

El periodista Unai Cano ha participado en ‘La Segunda Dosis‘ de Periodista Digital para analizar la actualidad política de España.

Ha reflexionado sobre lo que parece que es la nueva estrategia de la izquierda y sus terminales mediáticas: el agredir físicamente a reporteros de medios críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Confiesa sentirse “decepcionado pero no sorprendido” por la agresión al periodista Vito Quiles por parte del agitador de izquierdas, Antonio Maestre. Destaca que “venimos recientemente de lo de Bertrand Ndongo y la reacción de la gran parte del mundo periodístico en este país, de las terminales mediáticas y de los poderes políticos fue bastante similar: tratar de desacreditar el trabajo periodístico que hacían sus labores de forma libre, te puede gustar más o menos pero al final ellos son periodistas y pueden ejercer. Más en la vía pública”.

Ha resaltado que estilo de hacer entrevistas fue iniciado justamente por la propia izquierda que antes lo aplaudía y ahora lo critica porque no pueden responder a las preguntas sobre corrupción política, colonización de poderes y destrucción de la democracia por parte del líder del PSOE.

“Estas prácticas que ahora siguen -seguramente mejor que hace algunos años gente como Vito Quiles – ya se vieron en el pasado por figuras de la izquierda como Jordi Évole, que todos conocimos al follonero que se dedicaba a ir a figuras relevantes de la derecha, recuerdo con Esperanza Aguirre, Jiménez Losantos, algún choque y a vacilarles pero no de forma respetuosa ni siquiera. Muchas veces entraba y trataba de humillarles desde un humor que no sé si la izquierda lo encontraba pero yo desde luego no. Respondían con argumentos, cosa que entiendo a día de hoy, los líderes de izquierda tienen más complicado hacer porque es indefendible todo lo que está ocurriendo. Están actuando por la vía de la violencia es lo único que les queda”.