El alcalde de Boadilla reivindica el papel de la Policía Nacional con un nuevo espacio público: “Sin seguridad no hay libertad”

El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, ha inaugurado este jueves, 16 de enero, la glorieta Unidades de Intervención Policial.

El alcalde ha expuesto que el motivo de este homenaje es reconocer el trabajo que realizan las unidades de las Policía Nacional para salvaguardar el orden y la seguridad, al conmemorarse los 200 años de esta institución. La iniciativa fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento.

Úbeda ha destacado especialmente el papel de los agentes de seguridad en eventos multitudinarios en los que se pueden provocar disturbios así mismo por su labor ante catástrofes y emergencias. También ha recordado que este homenaje se suma al realizado a la Guardia Civil hace unos meses.

“Sin seguridad no hay libertad. Sin seguridad no hay derechos reales, ni desarrollo ni justicia. La seguridad es la otra cara de la moneda de la libertad. Ambas, sin la una y la otra no son efectivas. Son dos pilares de la democracia que deben estar siempre en perfecta sintonía porque si una falla, la otra no existe”.