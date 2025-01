“Lo de Antonio Maestre y Pardo de Vera es solo el inicio”, el bestial aviso de Lacalle

Daniel Lacalle comenta en ‘La retaguardia’ de PERIODISTA DIGITAL los dos ‘microfonazos’ de Antonio Maestre y Ana Pardo de Vera a los reporteros Bertrand Ndongo y Vito Quiles.

El economista se ha mostrado muy crítico con la deriva violenta que ha tomado la izquierda política y mediática al ver como el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra cada vez más acorralado por la corrupción que salpica a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo.

“Esto solamente va a ir a más. La gente se cree que esto son anécdotas, lo que ha hecho Ana Pardo de Vera, lo que ha hecho Antonio Maestre, la ley para amordazar a la prensa, la ley para amordazar a la acusación popular, etc. Todo esto no es nada más que el cumplimiento de una agenda que es lo siguiente: ellos son la democracia y lo que no consideren y decidan que no es democracia, es una amenaza contra la que vale todo. Silenciar, cancelar, agredir, todo esto es parte de su ‘defensa de la democracia”.