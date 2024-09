Carlos Herrera encuentra las dos razones por las que Pedro Sánchez seguirá en el poder

Vuelve septiembre y con él los editoriales de las principales estrellas radiofónicas.

Carlos Herrera, desde ‘Herrera en COPE‘, dio las claves este 2 de septiembre de 2024 por las que considera que Pedro Sánchez seguirá en el poder.

El comunicador almeriense confesó a su audiencia que la gran pregunta que le han hecho durante todo el verano es si sabía cuánto tiempo le quedaba al socialista en La Moncloa:

La gran pregunta este verano era ¿y este cuánto va a durar? Y a todos le contestaba lo mismo ‘si lo supiera, pues haría un buen negocio’. Miren, nunca se sabe, porque hay dos cosas que le dan a un Gobierno lo que ese gobierno precisa para no caer, una es una mayoría social que te apoya y otra un partido cohesionado, que está contigo.

Aseguró que ahora mismo la masa social está más pendiente de otros asuntos:

La mayoría social ahora mismo mira para otro lado como ha mirado para otro lado cuando ha habido escándalos políticos de corrupción gravísima. Y en el momento en el que esa mayoría se canse y se indigne… bueno, eso no es fácil de predecir.

Consideró paradójico que Sánchez aguante a pesar de todas las dificultades que tiene ante sí, muchas más que las sufridas por Adolfo Suárez:

Las dificultades de Pedro Sánchez yo no recuerdo que las haya pasado ningún presidente de Gobierno. Siempre pensamos en Suárez y lo que tuvo que torear Suárez, que era un momento excepcional y que además tuvo que torear con la contra de su propio partido, que desde el primer día estaban moviéndole la silla y haciéndole la vida imposible. Bueno, pues yo creo que ni Suárez tuvo tanta inestabilidad.

Subrayó que el presidente socialcomunista, ahora mismo, tiene perdida la calle y tiene a unos socios que le están haciendo la vida imposible, amén de alguna voz crítica dentro del PSOE. Pero, recalcó, todo eso le resbala:

Y tiene una parte significativa de su partido, ahora mismo rebelada, no diré en contra, pero sí rebelada. Hasta ahora ha dado igual, le ha dado igual a todo el mundo, a la inmensa mayoría social, hasta incluso una amnistía para delincuentes, que es un caso de corrupción política escandaloso.

Sánchez ha perdido la calle seguramente no la ha tenido nunca, gobierna en minoría inestable, tiene a sus socios que no paran de hacerle la vida imposible, Esquerra y Junts.

Apuntó el tsunami que puede deparar el concierto catalán:

Pero ahora veremos si ese concierto para Cataluña para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat solivianta o no a aquellos que algún día entiendan que más dinero para Cataluña significa menos para los demás, porque el dinero es el que hay y si se reparte de otra manera, unos tendrán más, pero otros tendrán menos y veremos si eso le importa también a miembros de su partido y veremos si eso le supone algún contratiempo a Pedro Sánchez. Solo una contestación en el seno del Partido Socialista puede obligarle a convocar elecciones.

De ahí que Herrera creyese que mientras el español de a pie esté más al ocio y que se tenga fe dentro del PSOE en el sanchismo, el presidente del Gobierno socialcomunista seguirá en el poder:

Por eso cuando me hacen esa pregunta, siempre he dicho lo mismo, mientras la mayoría social esté tomando el vermú… Yo creo que las preocupaciones de Sánchez son otras y desde luego mientras la mayoría de su partido crea en el partido sanchista y no en el Partido Socialista…