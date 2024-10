Alsina ‘sentencia’ a Sánchez y a Pilar Alegría por sus mentiras con el caso Begoña: “Son el pseudogobierno, el gobierno tabloide”

Durísimo.

Carlos Alsina se ha despachado de lo lindo contra la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, por su infame rueda de prensa luego del Consejo de Ministros del día de ayer en la que mintió sin ruborizarse sobre el caso Begoña y sobre la impresentable reforma que beneficiará a más de 40 presos etarras.

“Y luego, que si la desinformación. Que si la distorsión. Que si la mentira. Que si los bulos dice el Gobierno que ayer se inventó un auto judicial que no existe, un auto fake, para sembrar la sala de prensa del Palacio de La Moncloa de falsedades respecto del caso Begoña Gómez”.

Alsina señala que estas falsedades, que provienen de “las instrucciones de quién está por encima de ella”, no fue una valoración de la resolución de la Audiencia Provincial sino “una intoxicación”.

El presentador atizó a Alegría por haber perdido el norte y encontrarse en un “deriva enloquecida por hacer méritos ante el jefe”, ante Pedro Sánchez. La retrató por convertir cada rueda de prensa en una “máquina de deformar la realidad” y de algo mucho más peligroso: el de señalar al Poder Judicial el camino que debe tomar.

“Es una maniobra de presión bastante burda que, en contra de sus deseos, de momento no está funcionando. Uno empieza descolgando el teléfono para decirle al director de un medio de comunicación que no publique nada sobre Begoña aunque sea veraz, y termina diciéndole a los jueces qué casos pueden seguir adelante y cuáles deben ser archivados; bueno, y termina inventando un auto que no existe y tratando a los periodistas presentes como pazguatos”.