María Jamardo desarbola la defensa que la vocera sanchista Silvia Intxaurrondo hace del fiscal general del Estado

No es de extrañar el sueldazo que se lleva mensualmente a casa Silvia Intxaurrondo.

La copresentadora de ‘La Hora de La 1‘ (TVE) tiene que hacer las veces de portavoz del sanchismo y salir a defender lo indefendible.

Ahora la periodista quiso dárselas de experta judicial para intentar echar por tierra el auto contra el fiscal general del Estado.

La vocera del sanchismo trató de aplicar en una demagoga exposición discurso las cinco preguntas clave del periodismo: cómo, cuándo, dónde, quién y por qué para poner en tela de juicio el auto del magistrado Hurtado.

María Jamardo, en el programa ‘La Trinchera de Llamas‘ (esRadio), contestó con contundencia a Silvia Intxaurrondo

A ver, ¿cómo decirlo de manera educada? Vamos a ver, yo le voy a contestar a la señora Intxaurrondo de una manera muy fácil y sencilla de por qué eso que ella quiere saber y no aparece en el auto, no aparece en el auto. Y es muy sencillo, señora Intxaurrondo, porque el fiscal general del Estado borró los mensajes donde se contestaba a esas preguntas cuando la UCO interceptó el terminal con el ánimo de aclarar específicamente la autoría o presunta autoría del señor fiscal general del Estado en los hechos que están siendo investigados.

Y luego así, por resumir, recordarles al equipo de opinión sincronizada del Gobierno que el indicio no es prueba, que la instrucción no es enjuiciamiento, aquí no se está enjuiciando a nadie. Se está investigando qué es lo que ha pasado. Que los jueces instructores no condenan, por lo tanto no dictan sentencias. Dictan autos, diligencias, oficios, pero no sentencias, porque no condenan, porque no enjuician los hechos, porque es una fase procesal distinta. Los jueces instructores tampoco acusan.