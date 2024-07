Baltasar Garzón hace de tonto interesado del PSOE para defender en laSexta a Begoña Gómez

Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos.

Y Baltasar Garzón abona generosamente la cuenta que supuso que Pedro Sánchez relanzara la carrera político judicial de Dolores Delgado, pareja del exmagistrado.

Así que con todo el quilombo de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno socialcomunista, al que fuera jueza estrella de la Audiencia Nacional y al que no le va nada mal su nuevo estatus con una elevada cuenta de ingresos, no le quedó más remedio que lanzarse en plancha en ‘laSexta Xplica‘ para defenderla y, de paso, cargar contra el magistrado encargado de investigarla, Juan Carlos Peinado.

Para Garzón, toda la causa se centra en un juez que está dando palos de ciego, primero averiguando qué pasó con el rescate de Globalia, luego al empresario Juan Carlos Barrabés y, finalmente, la controvertida cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid:

Esta es una causa que ha empezado por el tejado. Es decir, lo normal cuando se instruye una causa es ir a los hechos y a los indicios y a partir de ahí ir construyendo esos hechos que se vean que son ciertos porque se apoyan en indicios y a partir de ahí establecer unas conclusiones. Aquí se ha hecho al revés. Primero se admite una acusación popular basada en hechos falsos. Publicaciones irregulares, incorrectas. Solo por ese hecho el juez tenía que haber expulsado de forma inmediata a Manos Limpias del procedimiento. No lo hizo.

Baltasar Garzón prosiguió con sus ataques a Peinado:

Posteriormente se abrió una causa general con distintos objetivos. Cuando la Audiencia Provincial le cierra una parte, busca otra puerta para seguir investigando y luego otra cosa. Y de nuevo eso se llama ir a pescar. Es decir, prospectiva. Es abrir una causa general y conforme se te cierra una puerta porque no hay consistencia, los informes de la UCO son demoledores, abres otra. Que ya no tiene nada que ver. Solo hay un elemento que une a todas ellas, que es la persona. Por tanto, la diana está puesta en Begoña Gómez desde el principio. Recuérdese lo que he dicho antes. Primero investigar los hechos, indicios y luego establecer la consecuencia y en su caso la presunta responsabilidad. Aquí se elige a la persona, se construye todo el procedimiento y se van sucediendo hechos que son absolutamente alucinantes.