Isabel Díaz Ayuso desvela el aspecto que más le preocupa del plan Sánchez contra los periodistas

Isabel Díaz Ayuso habla directo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no se esconde y denuncia alto y claro la enésima tropelía de Pedro Sánchez, la de ir contra los medios de comunicación que no le son afines.

Para la dirigente de la Puerta del Sol, entrevistada en ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco) por la periodista Ana Terradillos, subrayó este 17 de septiembre de 2024 que ella. como el PP, no está para nada de acuerdo con ese control exhaustivo de los medios de comunicación.

Consideró Ayuso que esa no puede ser la línea a seguir en un país democrático como lo es España.

La líder del PP madrileño atribuye esta estratagema de Pedro Sánchez a sus propios problemas internos y a intentar desviar la atención de los españoles.

Con su mujer, con Begoña Gómez; con su hermano, David Sánchez y con unos socios de investidura que le tienen acogotado, el jefe del Ejecutivo monclovita ha tenido que recurrir a otro parapeto para tapar su propia irrelevancia.

Para Ayuso, lo más preocupante del plan de Sánchez es que se busque el desprestigio de todos aquellos que no le bailan el agua, ya sean periodistas, jueces o incluso artistas como el caso de Nacho Cano.

La presidenta madrileña tuvo claro a la hora de afirmar que ella jamás iría contra los profesionales de la información ni aprovecharía los resortes de su administración autonómica:

Yo no usaría los medios de la Comunidad de Madrid para ir contra periodistas. Van a hacer lo que veníamos denunciando hace unos días, y es que van a querer mantenerse de la forma que sea. No sabemos dónde están los límites. Es la inversión de la verdad con el poder de un Gobierno. Si condenas la amnistía, cuando ellos mismos no la querían hace unos meses, vas contra la convivencia en Cataluña.