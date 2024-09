Antonio Banderas desarbola en minuto y medio la ‘ley Begoña’: «La libertad de expresión debe estar por encima de todo»

Un torpedo en toda la línea de flotación de Pedro Sánchez.

En la semana en la que el presidente del Gobierno ha alardeado de su llamado Plan de Regeneración Democrática, que no es más que la ‘ley Begoña‘ para coartar la libertad de expresión que tienen los medios de comunicación cuando sacan noticias de su mujer, un reconocido actor español de talla internacional ha dejado para los restos el proyecto censor.

Antonio Banderas, entrevistado en ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), respondió así cuando Pablo Motos le preguntó sobre si la autocensura estaba penalizando la creatividad:

Sí, lo está haciendo, es cierto. Yo, mira, yo puedo ver algo que me molesta, artísticamente me molesta, porque a lo mejor ideológicamente no va conmigo, o desde el punto de vista religioso, o lo que tú quieras, pero a pesar de todo eso y de la molestia o del dolor que me pueda producir, lo acepto. O sea, tengo que defender la libertad de expresión por encima de todo, y la libertad artística, aunque me moleste.