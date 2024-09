Cristina Narbona (PSOE) defiende en TVE que se puede gobernar sin Presupuestos y se le vuelve en contra toda la hemeroteca sanchista

Se cayó con toda la hemeroteca.

Cristina Narbona, diputada del PSOE, aprovechó que jugaba en terreno amigo, en TVE, para colar el argumentario de Moncloa y de Ferraz.

Y es que, a 48 horas de que se produzca la votación para aprobar el techo de gasto y a sabiendas de que Juntos por Cataluña, el partido de Carles Puigdemont, no está por la labor de salvar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, ya triunfa la tesis de que no es necesario tener las cuentas aprobadas para seguir gobernando.

La parlamentaria del Grupo Socialista se expresó así en el programa ‘Mañaneros‘ de La 1 de TVE:

Como muy bien dice el ministro de Transportes , si hay que prorrogar los Presupuestos no es un drama.

Al otro lado de la mesa estaba Juan Ignacio Zoido (PP), exministro del Interior en la parte final de la legislatura de Mariano Rajoy, que le metió un repaso hemeroteco:

Voy a citarle cuatro frases muy brevemente. Un gobierno sin presupuesto es tan útil como un coche sin gasolina. Sin presupuestos, un gobierno no puede gobernar, no puede hacer nada. Vivir de la prórroga es prorrogar los problemas de la gente. Si el gobierno no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar los presupuestos, debe convocar a los españoles a las urnas.