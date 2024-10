TVE se moviliza para defender a la investigada Begoña Gómez y recurre a Óscar Puente para desprestigiar al juez Peinado

TVE ya no disimula un ápice.

Desde Moncloa han tocado a rebato para salir a defender a Begoña Gómez y no se duda en utilizar todos los recursos a su alcance para conseguirlo.

Así, este 2 de octubre de 2024, desde ‘La Hora de La 1‘, se contó con la participación de Óscar Puente, ministro de Transportes, para que hablase sobre la investigación a la que está siendo sometida la mujer de Pedro Sánchez.

El titular ministerial dejó aparcado por unos momentos el monumental lío que tiene montado con los trenes y se puso a sentar cátedra sobre el tema de la mujer del inquilino de La Moncloa y a rajar tanto contra el juez Peinado como contra las asociaciones que forman parte de la acusación.

Marc Sala, copresentador del espacio, preguntó a su invitado si no era mejor esperar antes de lanzarse a criticar al magistrado:

Pero Puente no estuvo por la labor:

El ministro alegó que además no se han encontrado aún pruebas sólidas:

E insistió en que los argumentos para criticar al juez son más que sólidos:

En fin, yo creo que lo relevante no es que se critique una decisión o a un juez, sino con qué argumento se hace. Y yo creo que en este caso los argumentos son muy sólidos, no estamos descalificando, sino que estamos argumentando por qué razón nos parece que la instrucción que está llevando a cabo el juez Peinado no es una instrucción razonable. Y no lo es hasta el punto de que algunos de los implicados o de los interpelados por la instrucción han procedido ya contra el juez, cosa que desde luego no es nada habitual en nuestro derecho.