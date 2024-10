Antonio Naranjo siembra el pánico en Moncloa sobre el ‘caso PSOE’: «Sánchez lo rubricó»

Es como aquello que decía aquel famoso mayordomo televisivo.

El algodón no engaña y el ‘caso PSOE‘, qué duda cabe, deja huella.

Antonio Naranjo, uno de los tertulianos más cotizados y requeridos en las tertulias de los medios de comunicación españoles, tuvo bien claro este pasado fin de semana del 12-13 de octubre de 2024 en el programa ‘La Roca‘ (laSexta) que todos los casos de corrupción que están estallando en torno al PSOE y al Gobierno socialcomunista no podían haber sucedido si no hubieran contado con el visto bueno de Pedro Sánchez.

El periodista de Alcalá de Henares (Madrid) fue desgranando así su exposición:

Aquí se puso una moción de censura a un presidente adjudicándole unas responsabilidades políticas cuando ni las tenía ni las ha tenido penales de ningún tipo. Entonces, el fijarse demasiado en la instrucción judicial no me parece necesario para intentar averiguar cuál es la dimensión de esas responsabilidades políticas. Y viendo la salida de los ministros y del propio Pedro Sánchez, pues lo que detectas es un miedo claro y una defensa floja.

Explicó que solo se tomaron en el PSOE y en el Gobierno en serio la situación cuando vieron la que se les venía encima:

Solamente cuando intuyeron que iba a pasar lo que estamos viendo ahora en directo, intentaron poner un cortafuegos para que las llamas no alcanzaran al presidente. Pero el problema es que el presidente tiene algo que explicar con urgencia y es lo siguiente. Nada de lo que la trama en muy distintos frentes, sea lo de Delcy, sea lo de las mascarillas, sean los apaños que al parecer han tenido en operaciones de rescate, que no significa que el rescate sea ilegal.

Concluyó Naranjo subrayando un aspecto esencial:

En fin, en todas y cada una de las subtramas aparecen los mismos nombres, incluyendo en el caso de la mujer del presidente, Begoña Gómez, y en todos los casos, y esto es lo importante, no hubieran prosperado sin el visto bueno del propio presidente. Va a tener que decir y hacer algo más para que sus responsabilidades políticas, que me parecen máximas e inaplazables, puedan otra vez despacharse con una apelación a una transparencia que no existe y con una apelación a una limpieza y a una ética que nadie ve, creo, si lo analiza con algo de decencia.